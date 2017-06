Frankfurt - Gold startet nahezu unverändert bei knapp 1.270 USD je Feinunze in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.Der Erfolg der Partei von Macron bei der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich führe offenbar zu einer gewissen Gelassenheit unter den Marktteilnehmern. Seine europafreundliche Partei dürfte bei der Stichwahl am kommenden Sonntag die absolute Mehrheit erreichen. Schon seit Mitte letzter Woche befinde sich der Goldpreis im Rückwärtsgang, was die Analysten auf Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg zuvor zurückführen würden. Dieser sei zudem auch spekulativ getrieben gewesen, wie die CFTC-Statistik zeige. In der Woche zum 6. Juni seien die Netto-Long-Positionen bei Gold um 34% auf ein 7-Monatshoch von 166 Tsd. Kontrakten ausgeweitet worden. Die Marktteilnehmer dürften nun auf die Sitzung der US-Notenbank FED am Mittwoch warten.

