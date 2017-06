Frankfurt - Die Ölpreise starten wenig verändert in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.Brent handele bei gut 48 USD je Barrel, WTI bei knapp 46 USD je Barrel. Die letzte Woche hätten die Ölpreise mit 3,6% bzw. 3,8% im Minus geschlossen, was jeweils dem dritten Wochenverlust in Folge entsprochen habe. Zwar hätten die OPEC und einige Nicht-OPEC-Länder die Produktionskürzungen um neun Monate bis März 2018 verlängert. Gleichzeitig steige aber die Produktion anderswo deutlich.

