Über die so genannten Zukunfts-Aktien, Apple, Amazon oder Google hatte man sich seit Anfang des Jahres keine Sorgen machen müssen. Denn die erklommen eine Rekord nach dem Anderen. Bis jetzt.... Ausverkauf heißt es an der Nasdaq. Wie tief rutschen die Tech-Werte noch ab und welchen deutschen Unternehmen geht es jetzt an den Kragen? Mehr dazu in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Roger Peeters von PFP Advisory ob es sich um einen Warnschuss bei den US-Tech-Giganten handelt, oder sogar eine lang ersehnte Einstiegs-Möglichkeit.