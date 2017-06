Mainz (ots) -



Woche 24/17 Dienstag, 13.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.30 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015



6.15 ZDFzeit Wie fair sind unsere Löhne? Der große Gehalts-Check Deutschland 2015



7.00 Wohlstand für alle?



7.30 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wohlstand in Gefahr? Deutschland 2016



8.00 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017



8.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.30 Deutschland ganz unten - Die Not der Obdachlosen Deutschland 2017



9.00 37° Schulden, Pleite, Insolvenz Wie Profis helfen Deutschland 2017



9.35 Vergessen im Westen Deutschland 2017



10.20 ZDF.reportage Mein Viertel, mein Leben Giovannis Entscheidung: Drogen oder Familie Deutschland 2017



10.45 ZDF.reportage Mein Viertel, mein Leben Stress mit den neuen Nachbarn Deutschland 2017



11.15 ZDF.reportage Mein Viertel, mein Leben Tommy fliegt von der Schule Deutschland 2017



11.45 ZDF.reportage Miet-Wahnsinn in Deutschland Ist Wohnen unbezahlbar? Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 Der Hundertjährige Krieg England in Bedrängnis Großbritannien 2013



( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien Großbritannien 2012



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.50 Unser Universum Sind wir allein im All?



2.35 Unser Universum Technik im All



3.20 Mysterien des Weltalls Dimension X Mit Morgan Freeman USA 2010



4.05 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



4.45 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015







