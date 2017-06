Rapperswil (ots) - bexio, einer der Marktführer cloudbasierter

Business Software für Schweizer KMU, baut sein Ökosystem weiter aus.

Am Community Day veröffentlichte bexio die Integration von Advanon,

der ersten Online-Plattform zur Vorfinanzierung von Rechnungen. Die

Zusammenarbeit der beiden Fintech-Startups sichert Kleinunternehmern

einen schnelleren und einfacheren Zugang zu Liquidität. Zudem wurde

die in bexio integrierte Lohnbuchhaltung vorgestellt und ersten

Kunden zur Verfügung gestellt.



Über 400 Kunden, Treuhänder und Partner erfuhren am ausverkauften

Community Day am 9. Juni in Zürich, was die Zukunft von bexio bringt.

Am grössten Kundenanlass des Fintech-Startups präsentierte bexio

vergangenen Freitag die neuen Integrationen in der cloudbasierten

Business Software. Darunter auch die Partnerschaft mit Advanon, der

ersten Online-Plattform zur Vorfinanzierung von Rechnungen.



Die Zusammenarbeit der beiden mehrfach ausgezeichneten

Fintech-Startups ermöglicht KMU, dass sie nicht nur ihre Buchhaltung

schnell und effizient abwickeln, sondern jetzt auch lange

Zahlungsfristen überbrücken können. Phil Lojacono, CEO von Advanon,

freut sich: «Es ist uns eine Freude, mit einem so erfolgreichen

Fintech-Mitstreiter zusammenarbeiten zu können. Mit dieser

Partnerschaft können wir den Schweizer Unternehmen helfen, ihren

Alltag ein klein wenig einfacher zu machen.» Jeremias Meier,

Geschäftsführer und Mitgründer von bexio ergänzt: «Ausreichende

Liquidität ist einer der kritischen Erfolgsfaktoren für KMU. Dank der

Partnerschaft mit Advanon bieten wir unseren weit über 8000 Kunden

einen einfachen und schnellen Zugang zu Liquidität. So machen wir

gemeinsame Kunden noch erfolgreicher.»



Auch Mitarbeiter werden Teil des bexio-Ökosystems



Seit der Übernahme der Berliner Elohna GmbH im Januar 2017

arbeitete bexio an der Integration der Lohnbuchhaltungs-Funktion. Nun

präsentierte bexio am Community Day die cloudbasierte

Lohnbuchhaltung, die speziell für Schweizer Kleinunternehmen

entwickelt wurde. Als Geschenk wurde allen Teilnehmern nach dem

Anlass die Lohnbuchhaltung in bexio bis auf Weiteres kostenlos zur

Verfügung gestellt. Nach dem direkten Online-Zugang für Treuhänder

oder den Schnittstellen zu den fünf grössten Schweizer Banken bindet

bexio mit der Lohnbuchhaltung nun auch die Mitarbeiter eines KMU ins

bexio-Ökosystem ein.



Über bexio



bexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business Software

für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Über

8000 Kunden vertrauen dem besten Software-Startup 2016. Das

Fintech-Startup deckt die gesamte Administration eines KMU in einer

Lösung ab: Beginnend mit der Erstellung von Offerten über

automatisierte Rechnungs- und Mahnläufe bis zum integrierten

E-Banking und der Online-Buchhaltung mit direktem Treuhänder-Zugang.

www.bexio.com



Über Advanon



Advanon ist die führende Plattform zur Vorfinanzierung von

Debitorenrechnungen in der Schweiz. Das mehrfach ausgezeichnete

Fintech-Startup wurde 2015 in Zürich gegründet und hat seit letztem

Januar eine Zweitniederlassung in Berlin. Mit ihrer Plattform hilft

Advanon, das Liquiditätsproblem der Schweizer KMU zu lösen.



bexio ag

Kontakt:

Felix Giezendanner, Kommunikation

071 552 00 60

felix.giezendanner@bexio.com

www.bexio.com