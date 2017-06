NEW YORK (dpa-AFX) - Der am vergangenen Freitag begonnene Kursrutsch an der Nasdaq hat sich zu Wochenbeginn fortgesetzt. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es in der ersten halben Stunde um 1,34 Prozent auf 5665,05 Punkte abwärts. In den zwei Handelstagen rutschte er damit um bis zu 250 Punkte ab.

Etwas stabiler zeigten sich Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P-500-Index , die vor dem Wochenende noch erneut Rekordstände erreicht hatten. Der US-Leitindex büßte nun 0,26 Prozent auf 21 217,00 Punkte ein und der S&P sank um 0,42 Prozent auf 2421,66 Punkte./ag/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

