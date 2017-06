London (ots/PRNewswire) -



Die Cinkciarz (https://cinkciarz.pl/eng) Kapitalgruppe führt mit

Conotoxia eine neue Marke mit Blick auf seine internationalen Kunden

ein. Für Kunden außerhalb Polens steht schon bald die dedizierte

Domain Conotoxia.com zur Verfügung.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/453681/cinkciarz_logo.jpg )



Video: https://www.youtube.com/watch?v=W61lO9hQ43Y



Sowohl Cinkciarz als auch Conotoxia bieten das gleiche

Leistungsspektrum: Devisenumtausch und Geldüberweisungen, in Kürze

erweitert um Bezahlungen. Die beiden Marken existieren nebeneinander

und nutzen die gleiche eingetragene Bildmarke, den 'Euro-Dollar'. Das

Logo, die Farben und die Grafiken bleiben unverändert.



"Die Markteinführung der Marke Conotoxia steht in direktem

Zusammenhang mit der Entwicklung und globalen Expansion des

Unternehmens. Die Marketingkampagne für die Marke Conotoxia beginnt

mit der UEFA-U21-Europameisterschaft 2017", sagte Kamil Sahaj, CMO

von Cinkciarz.



Was ändert sich für Kunden?



Die englische Version der Website https://cinkciarz.pl/eng steht

in Kürze unter https://conotoxia.com zur Verfügung. Wenn ein Kunde

die Spracheinstellung von Polnisch zu Englisch ändert, wird er

automatisch auf die internationale Domain Conotoxia.com geleitet. Für

Polnisch sprechende Kunden ändert sich nichts am Zugang zu

Cinkciarz-Diensten. Der Kunde wählt letztendlich nicht nur die

Sprachversion, sondern auch das Land, in dem die Dienste in Anspruch

genommen werden.



Cinkciarz und Conotoxia



Der Cinkciarz Kapitalgruppe gehören Körperschaften an, die auch in

Territorien außerhalb Polens verfügbar sind und die verschiedene

Finanzdienstleistungen anbieten. Cinkciarz.pl Sp. z o.o., ein

Marktführer beim Devisenumtausch, ist derzeit in Polen tätig.

Überweisungsdienste werden von Conotoxia Sp. z o.o. angeboten, das

als Zahlungsinstitut zugelassen ist. Beide Unternehmen sind an einen

Zahlstellenvertrag gebunden.



Conotoxia, Inc., hat momentan Lizenzanträge am Laufen, um

US-Bürgern Geldüberweisungsdienste anzubieten. In Erwartung des

Erhalts aller Lizenzen bereitet sich das Unternehmen auf den

Markteintritt in allen amerikanischen Bundesstaaten vor.



Conotoxia Sp. z o.o., ein lizenziertes Zahlungsinstitut und eine

Tochtergesellschaft von Cinkciarz, einem der größten privaten

Unternehmen in Polen, bietet weltweite Geldüberweisungen und plant

schon bald Bezahldienste auf Basis modernster Technologie, neben

extrem attraktiven Umrechnungskursen und Überweisungsgebühren.



