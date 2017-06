New York - Der am vergangenen Freitag begonnene Kursrutsch an der Nasdaq hat sich zu Wochenbeginn fortgesetzt. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es in der ersten halben Stunde um 1,34 Prozent auf 5665,05 Punkte abwärts. In den zwei Handelstagen rutschte er damit um bis zu 250 Punkte ab.

Etwas stabiler zeigten sich Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P-500-Index , die vor dem Wochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...