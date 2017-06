Die internationalen Börsen legten in der vergangenen Woche eine Verschnaufpause ein. So konsolidierte der Dax knapp unter dem vorangegangenen Allzeithoch vom 2. Juni (12.879 Punkte; Wochenveränderung: -0,1%; Freitag-Schlusskurs: 12.816 Zähler), während der Dow Jones auf Wochensicht ein kleines Plus von 0,3% verzeichnete. Mit diesem Mini-Gewinn erreichte das US-Leitbarometer...

