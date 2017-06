Diese Woche steht die nächste reguläre Fed-Sitzung an - am Mittwoch wird die Entscheidung in Bezug auf einen weiteren Zinsschritt fallen. Das Ergebnis wird dann per Pressekonferenz kommuniziert werden. Welches ist das wahrscheinlichste Szenario?

Hinweise durch die heutige Auktion von US-Staatsanleihen?

Ich tippe eher darauf, dass der nächste kleine Zinsschritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...