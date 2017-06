Hagen (ots) -



Wikinger Reisen: Zum 200. Fahrrad-Geburtstag 11 Prozent mehr Radurlauber



Mit einer "Laufmaschine" fuhr Karl Drais im Juni 1817 durch Mannheim - 2017 fahren alle darauf ab: Zum 200. Geburtstag des Fahrrads steigt die Nachfrage nach Radurlaub bei Wikinger Reisen um 11 Prozent.



"Stark bei Rad-Fernreisen"



"Besonders stark sind wir bei Rad-Fernreisen, aber auch Destinationen in Deutschland und im Mittelmeerraum boomen - geführt genauso wie individuell", so Produktmanagerin Raphaela Fritsch. "Reisebüros nutzen dabei für ihre Beratung zunehmend unseren Radtypentest. Das erleichtert die Auswahl für den Kunden."



Trendziele: Namibia, Myanmar, Mallorca, Sardinien, Baltikum



Trendziele weltweit sind u. a. Namibia und Myanmar. In Europa steigen Aktivurlauber gern auf Mallorca und Sardinien oder im Baltikum aufs Rad - die Programme sind auch mit E-Bikes buchbar. Auf der Baleareninsel erholen sich kleine Gruppen nach den geführten Touren u. a. in "Ländlicher Idylle auf mallorquinischer Finca". In Osteuropa gehen sie auf eine "Große Baltikum-Rundreise mit Estland, Lettland und Litauen". Individuelle Urlauber erobern "Sardinien - das Juwel im Mittelmeer" oder sind "Reif für die Sonneninsel Usedom!".



Reisetermine und -preise 2017, z. B.



Estland: Große Baltikum-Rundreise - Estland, Lettland, Litauen - 15 Tage ab 1.998 Euro, Juli bis August 2017, min. 12, max. 18 Teilnehmer



Spanien/Mallorca: Ländliche Idylle auf mallorquinischer Finca - 8 Tage ab 1.428 Euro, September, Oktober und Dezember, min. 8, max. 16 Teilnehmer



Namibia: Namibias Naturschönheiten zwischen Etosha & Sossusvlei - 17 Tage ab 3.850 Euro, Juli und August, min. 8, max. 13 Teilnehmer



Myanmar: Magisches Myanmar - 17 Tage ab 3.258 Euro, Oktober bis Dezember, min. 10, max. 18 Teilnehmer



Italien: Sardinien - Juwel im Mittelmeer - 8 Tage ab 650 Euro, Juni bis Oktober, ab 1 Person



Deutschland: Reif für die Sonneninsel Usedom! - 7 Tage ab 498 Euro, Mai bis September, ab 1 Person



