Der Technologie-Sektor ist für seine starken Kursschwankungen bekannt. Dass das Hoch und das Tief an einem einzigen Tages satte 18 Prozent voneinander entfernt liegen, ist aber selbst hier außergewöhnlich. Beim Chiphersteller Nvidia war genau das am Freitag der Fall. Nachdem die Citigroup das Kursziel für die Aktie von 145 auf 180 Dollar angehoben hatte, stieg der Kurs zum Handelsstart zunächst um über 5 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 168,50 US-Dollar. Dann setzten Gewinnmitnahmen ein und die Aktie fiel bis auf 142,80 Dollar zurück. Erst am Ende des Tages konnte sie sich dann wieder erholen und schloss bei rund 150 Dollar. Trotz dieses Rückschlags können sich die Aktionäre immer noch über ein Plus von mehr als 50 Prozent in...

