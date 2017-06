Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognosen für Italien angehoben, zugleich aber vor beträchtlichen Risiken für den Wachstumsausblick gewarnt. Wie aus einer IWF-Mitteilung zum Abschluss von Artikel-IV-Konsultationen hervorgeht, betrachtet die Organisation eine Normalisierung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) als ein solches Risiko. Ferner fordert der IWF Italien auf, Problembanken entweder rasch zu rekapitalisieren oder abzuwickeln.

Nach Einschätzung des IWF wird Italiens Bruttoinlandsprodukt 2017 um 1,3 Prozent steigen. Im Rahmen des erst im April veröffentlichten Weltwirtschaftsausblicks hatte der IWF lediglich 0,8 Prozent Wachstum vorausgesagt. Für die Jahre 2018 bis 2020 erwartet der IWF nun Wachstumsraten von "rund 1 Prozent". Im April hatte er für 2018 ein Wachstum von 0,8 Prozent prognostiziert.

Der IWF begründete seine optimistische Sicht auf Italien mit den Terms of Trade sowie den günstigen finanz- und geldpolitischen Rahmenbedingungen, die in den nächsten Jahren allerdings an Kraft verlieren dürften. Vor diesem Hintergrund hält der IWF eine "kurzfristige Wachstumsüberraschung für möglich, unter anderem wegen einer stärkeren Erholung im Euroraum".

Grundsätzlich aber überwiegen aus seiner Sicht die Abwärtsrisiken, zu denen der IWF die Fragilität des Finanzsystems, politische Unsicherheiten, Rückschläge im Reformprozess und eine Neubewertung des italienischen Kreditrisikos im Falle einer Normalisierung der EZB-Geldpolitik zählt.

Die Organisation fordert Italien auf, Problembanken umgehend zu rekapitalisieren, oder aber "rasch und wirksam vom Abwicklungsregelwerk Gebrauch zu machen". Damit könne verhindert werden, dass diese Schwäche noch länger anhält, den Rest des Systems belastet und die Finanzstabilität bedroht. "Wo Lastenteilung oder Gläubigerbeteiligung (Bail-in) notwendig werden, sollten schwache Haushalte geschützt werden", rät der IWF.

June 12, 2017

