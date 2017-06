Dimension Data unterstützt Unternehmen dabei, Maßnahmen für die betriebliche Mobilität schneller umzusetzen. Dafür kooperiert der IT-Lösungsanbieter künftig mit Apple und bietet Managed Mobility Services für iOS an.

Der IT-Lösungsanbieter Dimension Data erweitert sein Angebot und kooperiert mit dem Technologieunternehmen Apple, um eine Reihe von Endpoint Lifecycle Management Services einzuführen. Dimension Data kann Unternehmen dadurch dabei unterstützen, mobile Dienstleistungen wie Apps, Sprach- und Kollaborationsdienste auf iOS-Geräten zu integrieren.

"Our clients need a strategic approach to mobility that merges the world's best user experience through Apple devices with full enterprise capabilities," Joe Manuele, Dimension Data Group Executive CX and Collaboration (Photo: Dimension Data)