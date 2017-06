Nach einer Herabstufung sind Apple am Montag tiefer in die Knie gegangen. Die Aktien des iPhone-Herstellers fielen um 4,3 Prozent auf 142,51 Dollar und notierten damit so niedrig wie zuletzt am 21. April. Die Experten des Brokerhauses Mizuho Securities hatten ihre Anlageempfehlung auf "neutral" von "buy" heruntergenommen und das Kursziel auf 150...

Den vollständigen Artikel lesen ...