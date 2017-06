Auf dem Treffen der G7-Umweltminister setzen die führenden Industrienationen ein Zeichen für Einigkeit: Außer den USA bekennen sich alle zum Pariser Klimaschutzabkommen. Die Suche nach Verbündeten läuft auf Hochtouren.

Wer macht mit beim Klimaschutz? Nachdem US-Präsident Donald Trump entschieden hat, sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückzuziehen, läuft die Suche nach Verbündeten auf Hochtouren. Beim Treffen der Umweltminister der sieben führenden Industrienationen (G7) im italienischen Bologna zeigt sich: das im Dezember 2015 in Paris verabschiedete Klimaabkommen steht und wird nicht neu verhandelt.

Im Abschlussdokument erklären außer den USA alle sechs Umweltminister und die EU-Kommission, dass sie das Abkommen rasch und vollständig umsetzen wollen. Sie betonen zudem die Notwendigkeit, bereits vor 2020 die Geschwindigkeit des Klimaschutzes zu erhöhen. "Das ist eine klare Botschaft an US-Präsident Trump und dessen Umweltminister Scott Pruitt", sagte Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. Das Paris-Abkommen ist und bleibe das zentrale Instrument für internationale Klimakooperation.

In Bologna zeigt sich aber auch: Die USA sind nicht völlig abzuschreiben. Alle Vertreter hätten sich dazu bekannt, "die Treibhausgase weiter deutlich zu mindern", sagt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) - "auch die USA". Diese erklärten, sie würden eigene Schritte zur Reduktion von Schadstoffemissionen unternehmen. In einer Fußnote in der Abschlusserklärung heißt es: "Die Vereinigten Staaten werden weiter wichtige internationale Partner auf eine Art unterstützen, die mit unserer Innenpolitik ...

