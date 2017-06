Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die staatliche KfW-Bank soll deutsche Startups mit mehr Kapital versorgen. Das Geldhaus soll sich über eine eigene Beteiligungsgesellschaft mit 200 Millionen Euro pro Jahr an Wagniskapitalfonds beteiligen, die wiederum in Startups investieren. Das geht aus einem Bericht von KfW sowie Wirtschafts- und Finanzministerium an den Bundestag hervor, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. In ihm sind die Ideen von Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig (SPD) zur besseren Unterstützung von Gründern mit Risikokapital gebündelt. Der Spiegel und das Handelsblatt hatten zuerst darüber berichtet.

Die Gesellschaft soll 2018 gegründet werden und schrittweise ihr Geschäft aufnehmen. "Die Gründung der Tochtergesellschaft gibt ein wichtiges Signal an den Markt zur Schaffung einer dauerhaften, organisatorisch eigenständigen sowie wachstums- und innovationsorientierten Struktur", teilte das Wirtschaftsministerium auf Nachfrage mit.

Die KfW wird danach ihre jährlichen Wagniskapital-Zusagen bis 2020 auf 200 Millionen Euro verdoppeln und die jungen Unternehmen in den nächsten zehn Jahren mit insgesamt 2 Milliarden Euro fördern.

Zusätzlich zum höheren Volumen an Eigenkapital ist laut Bericht eine Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) "als Leadinvestor" geplant. Das soll noch einmal 100 Millionen Euro zusätzlich für Gründer in Deutschland bringen.

Das Wirtschaftsministerium hat sich in den vergangenen dreieinhalb Jahren für die wachsende Startup-Szene in Deutschland eingesetzt. "Auf der anderen Seite ist der Markt für Wagniskapital in Deutschland insbesondere im Vergleich zu den USA gemessen an der gesamten Wirtschaftsleistung nach wie vor klein", konstatiert der Bericht.

Für die Wachstumsphase ihrer Unternehmen können die Gründer schon heute zahlreiche Förderprogramme in Anspruch nehmen, die zusammen laut Wirtschaftsministerium ein Volumen von 2 Milliarden Euro haben.

