Wie so viele, ist er mit der Hoffnung auf ein besseres Leben gekommen. Während er die Autos einweist, verspürt der Parkwächter Sehnsucht nach den Hügeln Afrikas. Doch Josef beschwert sich nicht. Eine Weltgeschichte.

Auf den großen Kreuzungen in New York bewegen sich die Menschenmassen. Wir treffen uns regelmäßig im Café an der Ecke. Dort sitzen wir, lesen Zeitung und schauen durch die riesige Scheibe nach draußen auf die große Kreuzung, wo sich Autoschlangen und Menschenmassen vorbeischieben und ein nie endendes Schauspiel bieten. Schicke Frauen kommen vorbei und obdachlose Männer, große Leute mit winzigen Hunden und kleine Männer mit riesigen Hunden, Touristen mit Rollkoffern und dem unsicheren, für Deutsche kennzeichnenden Blick; Krankenwagen bahnen sich mit Geheule einen Weg, und später am Abend reiten manchmal die Polizisten vom Times Square vorbei zu den Pferdeställen.

Josef, nennen wir ihn für die Öffentlichkeit so, ist groß und schlank, ein Baum von Mann, wahrscheinlich etwas jünger als ich, also nicht mehr wirklich jung. Er steht bei jedem Wetter vor einem Parkhaus ein paar Meter entfernt und weist die Autos ein. Zwischendurch kommt er ins Café an der Ecke. Ich gehe dorthin, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...