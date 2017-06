Mainz (ots) -



In 20 Jahren "hallo deutschland' ist das News- und Boulevardmagazin des ZDF zu einer Marke im deutschen Fernsehen geworden: nah dran an den Menschen und immer für Überraschungen und Innovationen gut. Das wird am Freitag, 16. Juni 2017, 17.10 Uhr im ZDF, erneut deutlich. In der Jubiläumssendung gibt es neben aktuellen Berichten auch kuriose Geschichten aus zwei Jahrzehnten. Moderatorin Lissy Ishag schaut auf die Anfänge der Sendung im Sommer 1997 - mit den damaligen kleinen Pannen. Als Gesprächsgast im Studio: Achim Winter, der seit fast 20 Jahren mit seiner Wochensatire dabei ist. Auch ehemalige Moderatoren der Sendung erzählen von ihrer Zeit bei "hallo deutschland".



Sachlich, emotional, unterhaltsam, aber immer seriös - das ist der Anspruch von "hallo deutschland". Redaktionsleiterin Swea Schilling sagt: "Wir wollen unsere Zuschauer aktuell, schnell und kompetent informieren. 'hallo deutschland' spiegelt dabei das Leben in all seinen Farben wider: Tragik und Humor, Staunen und Empörung, harte Information und Gossip, grau und bunt."



Das News- und Boulevardmagazin hat in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten auch immer wieder neue Formate erfolgreich integriert: Wochenserien, zum Beispiel über das "Inselinternat" oder die "Gutshausretter", serviceorientierte Beiträge über die Gefahren im Internet oder im Urlaub, dicht erzählte Crime-Storys über die "Kommissare und ihre spektakulärsten Fälle" oder Specials über die Schönen und Reichen an den schönsten Orten der Welt bei "hallo deutschland mondän". Rubriken wie "Winters Woche" und "Blond nachgefragt" sind zudem fester Bestandteil des Magazins.



"hallo deutschland" wird im Wechsel von Sandra Maria Gronewald und Lissy Ishag präsentiert. Anlässlich des 20. Magazin-Geburtstags ist Sandra Maria Gronewald am Freitag, 16. Juni 2017, 9.05 Uhr, zu Gast bei "Volle Kanne" im ZDF.



https://presseportal.zdf.de/pm/20-jahre-hallo-deutschland/



http://hallodeutschland.zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



