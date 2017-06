Seit 2012 analysiert das auf den Automotive-Bereich spezialisierte Beratungsunternehmen Berylls jährlich die 100 größten Automobilzulieferer. Wie bereits 2015 war auch 2016 wieder ein Spitzenjahr für die Branche. So stieg der Umsatz um sechs Prozent, die Rendite sogar um acht. Nicht ganz so gut schnitt das Wachstum ab, denn die Branche wuchs 2015 noch um 14 Prozent, aber 2016 lag das Wachstum nur noch bei sechs Prozent. Generell ist aber dennoch ein positiver Trend zu erkennen. Für eine Platzierung in den Top 100 musste der Umsatz im Jahr 2015 mindestens 2,3 Milliarden Euro Umsatz betragen, im Folgejahr waren 2,5 Milliarden nötig.

In den Top 100 konnten sich auch 17 deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...