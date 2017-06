Wien - Brasiliens Volkswirtschaft wuchs im ersten Quartal 2017 erstmals seit zwei Jahren wieder (um rund 1% gegen über dem Vorquartal), so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Allerdings sei dies im Wesentlichen der Landwirtschaft zu verdanken, während Industrie, Investitionen und Binnenkonsum wenig Anzeichen für eine Trendwende zeigen würden. Die Notenbank habe den Leitzins Ende Mai abermals kräftig um einen vollen Prozentpunkt auf nunmehr 10,25% gesenkt. Unterdessen habe das Unterhaus für ein Gesetz gestimmt, das Arbeitsmarktreformen vorsehe und vor allem rechte der Gewerkschaften beschneide, Unternehmern mehr Flexibilität einräume, Outsourcing erleichtere und eine längere Beitragsdauer für die Rentenversicherungen vorsehe, bevor Leistungen empfangen werden könnten. Politiker und Richter seien freilich davon ausgenommen - symptomatisch für Brasiliens hochgradig korrupte und ungeniert auf den eigenen Vorteil bedachte Politiker-Kaste. Präsident Temer, ohnehin schon extrem unpopulär, sehe sich weiteren Korruptionsvorwürfen gegenüber. Ein Gesprächsmitschnitt solle belegen, dass er Zahlung von Schweigegeld an potenzielle Zeuge gebilligt habe.

