Lieber Leser,

der Silberpreis notiert weiterhin leicht unterhalb des langfristigen Durchschnitts auf Wochenbasis (200 rot). Der Ausbruch aus dem zulaufenden Dreieck, welches als Muster auch im Goldpreis besteht, konnte bisher nicht überwunden werden. In der Woche zuvor sah es im Sentiment an der Terminbörse nach einem ausgemachten Short-Squeeze aus. Denn zwar stieg die Nettolong-Positionierung um mehr als 10.000 Kontrakte an, aber es wurden keinerlei neue Longs eröffnet, ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...