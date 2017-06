FRANKFURT (dpa-AFX) - Kräftige Verluste im Technologiesektor der USA am vergangenen Freitag haben sich zum Wochenstart am deutschen Aktienmarkt fortgesetzt. Angeführt von den zwei größten Dax-Verlierern Infineon und SAP büßte der Dax am Montag 0,98 Prozent auf 12 690,44 Punkte ein. Der Technologiewerte-Index TecDax sank sogar um 2,69 Prozent auf 2246,84 Zähler. Der MDax für mittelgroße Unternehmen gab um 1,03 Prozent auf 25 147,92 Punkte nach./ck/he

