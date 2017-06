FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,08 Prozent auf 165,10 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,256 Prozent.

Die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen sanken deutlich. Am Markt wurde als Grund das starke Ergebnis der Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der ersten Runde der Parlamentswahlen genannt. Alles deutet darauf hin, dass seine Bewegung nach der zweiten Runde eine deutliche absolute Mehrheit im Parlament erhalten wird. Die Rendite für zehnjährige französische Anleihen sank um 0,04 Prozentpunkte.

Davon profitierten auch die Anleihemärkte anderer südeuropäischer Länder. Besonders deutlich gingen die Renditen in Italien zurück. Hier hatte die populistische Fünf-Sterne-Bewegung sehr schwache Ergebnisse bei Kommunalwahlen erzielt. In keiner der größeren Städte, in denen am Sonntag gewählt worden war, schaffte es die Protestpartei um den Ex-Satiriker Beppe Grillo in die Stichwahl.

Wichtige Konjunkturdaten wurden weder in der Eurozone noch in den USA veröffentlicht./jsl/tos/he

ISIN DE0009652644

AXC0185 2017-06-12/17:53