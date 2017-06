ABIVAX erhält 390.000 EUR von Bpifrance für die Entwicklung seines Ebola-Hyperimmun-Kandidaten

DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Sonstiges ABIVAX erhält 390.000 EUR von Bpifrance für die Entwicklung seines Ebola-Hyperimmun-Kandidaten 12.06.2017 / 18:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ABIVAX erhält 390.000 EUR von Bpifrance für die Entwicklung seines Ebola-Hyperimmun-Kandidaten

Paris, 12. Juni 2017 - ABIVAX (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX) ist ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Stimulation des Immunsystems zur vollständigen Beseitigung viraler Erkrankungen unter Nutzung seiner einzigartigen antiviralen Plattformtechnologien spezialisiert hat. ABIVAX gab heute bekannt, dass Bpifrance und La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 390.000 EUR für die Entwicklung eines Cocktails von polyklonalen Antikörpern gegen das Ebola-Virus zugesagt haben.

"Wir freuen uns über die Zusage dieser zusätzlichen Finanzierung von Bpifrance, durch die wir unser ABX544 Ebola Virus Programm weiter vorantreiben können", sagte Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, CEO von ABIVAX. "Ebola ist eine verheerende Krankheit für die es keine therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten gibt. ABX544 hat das Potenzial, die dringende Notwendigkeit einer sofortigen Prophylaxe und Behandlung bei zukünftigen Ausbrüchen anzugehen."

Im Rahmen dieses neuen Programms werden Bpifrance und La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ABIVAX ein Darlehen in Höhe von 390.000 EUR für das Ebola-Programm des Unternehmens zur Verfügung stellen, dessen Schwerpunkt die Entwicklung spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper ist, die gegen das Ebola-Virus Glykoprotein (GP) gerichtet sind. Dieses Darlehen deckt speziell die Entwicklung und Etablierung von Produktions- und Aufreinigungsprozessen für das Glykoprotein (GP) und die spezifischen IgGs aus immunisierten Kaninchen sowie Machbarkeitsstudien in vitro und in vivo ab.

Das Ziel des ABX544-Programms ist die Herstellung eines Ebola-Hyperimmunserums aus neutralisierenden Antikörpern von Tieren, die mit einem spezifischen Ebola-Antigen immunisiert wurden. Im Gegensatz zu einem Impfstoff, der zum Aufbau einer Schutzreaktion Zeit benötigt, sollte ABX544 nach Verabreichung eine sofortige Wirkung zeigen. ABX544 kann entweder zur Behandlung von infizierten Personen oder zum Schutz von nicht infizierten Personen, wie zum Beispiel von Beschäftigten im Gesundheitswesen, angewandt werden und könnte damit eine erste Verteidigungslinie bei Epidemie-Ausbrüchen darstellen. Im Anschluss an die formale präklinische Evaluierung einschließlich toxikologischer Untersuchungen plant ABIVAX, ABX544 in klinischen Studien weiterzuentwickeln.

"Angesichts des erneuten Ebola Ausbruchs in Afrika sehen wir es als dringende Notwendigkeit an, wirksame Produkte zur Prophylaxe und Behandlung dieser verheerenden Krankheit zu entwickeln", sagte Bernard Fanget, Vizepräsident für Registrierung, Prozessentwicklung und Produktion bei ABIVAX und langjähriger Berater der Weltgesundheitsorganisation (WHO). "Das Darlehen von Bpifrance erlaubt es uns, die Entwicklung von ABIVAXs Hyperimmun-Kandidaten weiter zu beschleunigen."

Die Ebola-Viruserkrankung ("Ebola virus disease", EVD), früher als Ebola-hämorrhagisches Fieber bekannt, ist eine schwere und oft tödlich verlaufende Krankheit beim Menschen. Das Virus wird von Wildtieren (Fruchtfledermäuse und Affen) auf Menschen übertragen und verbreitet sich dann in der menschlichen Bevölkerung durch Übertragung von Mensch-zu-Mensch. Die durchschnittliche Todesrate bei Ebola-Infektionen liegt bei etwa 50%, wobei die Todesfallraten während der letzten Ausbrüche zwischen 25% und 90% variierten. Die ersten EVD-Ausbrüche wurden in abgelegenen Dörfern in Zentralafrika in der Nähe tropischer Regenwälder beobachtet, doch der jüngste Ausbruch in Westafrika hat sowohl große städtische als auch ländliche Gebiete betroffen. Der Ausbruch in 2014/15 war mit über 28.000 erkrankten Personen, von denen mehr als 11.000 starben, besonders schwerwiegend (WHO, Mai 2017).

Über ABIVAX ( www.abivax.com)

ABIVAX ist ein innovatives Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Stimulation des Immunsystems zur vollständigen Beseitigung viraler Erkrankungen fokussiert hat. ABIVAX verfügt über drei Technologie-Plattformen zur Identifikation von antiviralen Wirkstoffkandidaten, Adjuvantien zur Stimulation der Immunantwort, und polyklonalen Antikörper. ABX464, der am weitesten entwickelte Wirkstoff des Unternehmens, befindet sich zurzeit in Phase II der klinischen Entwicklung zur funktionellen Heilung von Patienten mit HIV/AIDS. ABX464 ist ein First-in-Class, oral verabreichtes, antivirales Molekül, das die Replikation des HI-Virus über einen einzigartigen Wirkmechanismus blockiert und zusätzlich eine starke entzündungshemmende Wirkung zeigt. Darüber hinaus verfügt ABIVAX über einen Immunverstärker in der klinischen Entwicklung sowie zahlreiche präklinische Kandidaten gegen eine Reihe zusätzlicher Viren (z.B. Chikungunya, Ebola, Dengue), von denen einige in den nächsten 18 Monaten in die klinische Entwicklung kommen sollen. ABIVAX ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet (ISIN: FR0012333284 - Mnémo: ABVX). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.

Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_

Kontakte:

Abivax S.A. Media Relations MC Services AG

Prof. Dr. med. Hartmut Ehrlich Anne Hennecke [1]hartmut.ehrlich@abivax.com 1. [1]anne.hennecke@mc-services.eu mailto:hartmut.ehrlich@abivax.com 1.

mailto:anne.hennecke@mc-ser vices.eu +33 1 53 83 08 41 +49 211 529 252 22

12.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

582349 12.06.2017

AXC0190 2017-06-12/18:03