Der Schauspieler Ulrich Matthes will am Deutschen Theater bleiben. Dort ist er bereits seit der Spielzeit 2004/05 fest engagiert und plant keinen Weggang: "Ich bleibe dem Deutschen Theater treu, ich fühle mich da wohl", sagte Matthes dem "Kulturradio" des rbb.

"Ich habe schon auch immer wieder mal zu meckern, aber ich bin ein Mensch, der sich gerne kontinuierlich in Zusammenhängen bewegt, ich bin nicht so ein schneller Wechsler und bleibe mindestens bis 2021 und hoffe, auch noch mit 80 Jahren am Deutschen Theater spielen zu können."