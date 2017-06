ZÜRICH (Dow Jones)--Im Einklang mit den Abgaben an den anderen europäischen Börsen hat auch der Aktienmarkt in der Schweiz den Wochenauftakt im negativen Terrain beendet. Während an Europas Börsen vor allem die Abgaben bei den Technologiewerten für das Minus verantwortlich waren, zogen sich die Verluste am Schweizer Aktienmarkt quer durch alle Sektoren. Angesichts der bevorstehenden US-Zinserhöhung bei gleichzeitiger historischer Überbewertung der Aktien seien die Dämme endlich gebrochen, sagte ein Marktteilnehmer. Die Anleger würden nun verstärkt Gewinne mitnehmen.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 8.808 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und 2 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 41,65 (zuvor: 42,36) Millionen Aktien.

Die rote Laterne hatte die ABB-Aktie, die um 1,4 Prozent nachgab. Daneben ging es für die Aktie von Richemont um 0,9 Prozent nach unten, Adecco verloren 0,6 Prozent und die Papiere von Novartis fielen um 0,9 Prozent zurück.

Die Nestle-Aktie schloss den Handel mit einem Abschlag von 0,5 Prozent. Hier kam noch eine Meldung hinzu, wonach der Taxidienst Uber dem Schweizer Konzern offenbar eine Top-Führungskraft abgeworben hat. Wan Ling Martello sei in das Board des US-Unternehmens berufen worden, sagten informierte Personen. Martello ist bei dem Nahrungsmittelkonzern unter anderem für das Geschäft in Asien zuständig. Martello war für einen Kommentar nicht zu erreichen. Uber lehnte einen Kommentar ab.

