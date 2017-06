Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-12 / 17:45 *Pressemitteilung * *Deutsche Konsum REIT-AG erweitert Vorstand* Broderstorf, 12. Juni 2017 - Der Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat Alexander Kroth und Christian Hellmuth als weitere Vorstandsmitglieder mit Wirkung zum 1. Juli 2017 bestellt. Herr Kroth (CIO) wird für den Bereich Investments / Asset Management zuständig sein und Herr Hellmuth übernimmt die Bereiche Corporate Finance/Accounting und Investor Relations. Rolf Elgeti ist weiterhin Vorstandsvorsitzender (CEO). Herr Kroth (34) ist seit 2014 für die Obotritia Capital / Deutsche Konsum tätig und hat seitdem ein profitables Immobilienportfolio von rund 240 Mio. EUR aufgebaut. Weiterhin zeichnet er für die Revitalisierung der Entwicklungsprojekte verantwortlich. Herr Kroth hat an der EBS in Oestrich-Winkel Immobilienökonomie studiert. Zuvor arbeitete Herr Kroth bei KPMG im Bereich Real Estate Advisory und verfügt über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung im Immobilienbereich. Herr Hellmuth (37) ist seit Januar 2017 bei der Deutsche Konsum REIT und hat den Finanzbereich der Gesellschaft aufgebaut. Zu seinen Aufgaben gehören u.a. Eigenkapital- und Refinanzierungsmaßnahmen sowie die Steuerung der Bereiche Accounting/Controlling und IR. Davor arbeitete Herr Hellmuth bei WCM, Deutsche Wohnen, GSW, Porsche Consulting sowie PwC und verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Immobilienbereich. Herr Hellmuth studierte Wirtschaftswissenschaften in Berlin. Hans-Ulrich Sutter, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Konsum REIT-AG: "Mit den Vorstandsbestellungen von Herrn Kroth und Herrn Hellmuth tragen wir dem zügigen Wachstum und der gestiegenen Unternehmensgröße der Gesellschaft Rechnung. Somit soll ein stetiges und qualitatives Wachstum sichergestellt und die Deutsche Konsum auf das nächste Level gehoben werden." Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender (CEO): "Meine neuen Kollegen haben die Entwicklung der Gesellschaft bereits stark vorangetrieben. Ihre Bestellung zum Vorstand reflektiert insofern auch ihre hervorragenden professionellen Leistungen. Ich freue mich darauf, das Wachstum der Gesellschaft mit dem nunmehr verstärkten Team weiter voranzubringen." Die aktuelle Unternehmenspräsentation sowie weitere Informationen über die Gesellschaft finden Sie unter www.deutsche-konsum.de [1]. Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG info@deutsche-konsum.de +49 (0) 331 74 00 76 - 517 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Deutsche Konsum REIT-AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-06-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076517 E-Mail: ch@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP-Media 582365 2017-06-12 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f4a6965e5d5dbc457fef3fe3537f1ebc&application_id=582365&site_id=vwd&application_name=news

