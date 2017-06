Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Einbruch der großen US-Technologieaktien an Wall Street hat zu Wochenbeginn auch den deutschen Aktienmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Angesichts der bevorstehenden US-Zinserhöhung bei gleichzeitiger historischer Überbewertung der Aktien plus einer negativen Studie von Goldman Sachs zur Branche seien endlich die Dämme gebrochen, hieß es im Handel zu dem Tech-Abverkauf. Der DAX verlor 1 Prozent auf 12.690 Punkte, während es für den technologielastigen TecDAX entsprechend stärker um 2,7 Prozent auf 2.247 Punkte nach unten ging.

Nach Einschätzung von Goldman Sachs hat die stark marktüberdurchschnittliche Entwicklung der FAAMG-Aktien (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Alphabet-Google) in der Zwischenzeit zu Verzerrungen geführt wie extremen Positionierungen. Bei den FAAMG-Aktien handele es sich um zyklische Wachstumswerte, die aber immer stärker wie stabile Konsumgüterwerte behandelt worden seien und somit auch mit einer ähnlich negativen Korrelation zur Zinsentwicklung und sogar noch geringerer Volatilität. Es wird erwartet, dass die Fed am Mittwoch den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird.

Gewinnmitnahmen gehen über Techsektor hinaus

Verlierer im DAX waren Infineon, für die es 4,8 Prozent nach unten ging. SAP verloren 3,6 Prozent, während es für Siemens immerhin um 2,4 Prozent nach unten ging. Der Ausverkauf wurde auch dazu genutzt, um bei Versorgern Gewinne mitzunehmen: Für Eon ging es 1,5 Prozent nach unten, RWE gaben um 1,4 Prozent nach. Gegen den Trend stiegen Adidas, für die es nach einer Kaufempfehlung der DZ-Bank um 1,4 Prozent nach oben ging. Dem Abwärtstrend konnten sich auch die Autoaktien im DAX entziehen.

Geld floss auch in die Hersteller von Düngemitteln. K+S stiegen um 4 Prozent. Uralkali und Belarus wollen laut Presseberichten am Dienstag über eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit sprechen. Das könnte die Preise stabilisieren und damit die Kurse in der gesamten Branche stützen.

Im SDAX zogen Hornbach Holding um 2,8 Prozent an. Die Hornbach-Gruppe hat im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres deutlich zugelegt und den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Warburg-Analysten sprachen von einer positiven Überraschung. Erfreulich sei vor allem die Verbesserung der Bruttomarge, habe diese doch in den vergangenen Jahren stets unter Druck gestanden. Daneben kam es im SDAX zum Abverkauf von einzelnen Nebenwerten - Bet-at-Home verloren 11,6 Prozent und Hypoport 6 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 96,9 (Vortag: 93,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,62 (Vortag: 3,20) Milliarden Euro. Es gab 6 Kursgewinner und 24 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.690,44 -0,98% +10,53% DAX-Future 12.688,00 -0,90% +10,86% XDAX 12.689,48 -0,68% +10,85% MDAX 25.147,92 -1,03% +13,34% TecDAX 2.246,84 -2,69% +24,02% SDAX 11.041,46 -2,06% +15,99% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,14 17 ===

