Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag schwach geschlossen. Die Kurse gerieten bereits am Morgen auf breiter Front unter Druck. In Händlerkreisen wurde auf schwache Vorgaben von der Wall Street vom Freitagabend verwiesen. Dort kam es zu einem Kursrutsch bei den Technologieaktien, nachdem zuvor Rekordmarken bei den entsprechenden Indizes bzw. bei diversen Aktien erreicht wurden. Das Segment wurde denn auch zu Wochenbeginn von Tokio bis London gemieden. Am hiesigen, allerdings wenig technologielastigen Börsenplatz wurden die Anleger ebenfalls nervös. Die Flughöhe des Aktienmarktes sei auch hierzulande insgesamt beachtlich, und entsprechend gross die Fallhöhe, hiess es.

Der Erfolg des reformwilligen und europafreundlichen französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit seiner Partei in der ersten Runde der Parlamentswahl warf derweil keine grossen Wellen. Die Marktteilnehmer hatten bereits den Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch im Blick - das Hauptereignis für die Finanzmärkte in dieser Woche. Trotz der zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten gilt es unter Ökonomen als ausgemachte Sache, dass das Zielband für den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 1,0% bis 1,25% angehoben wird.

Der Swiss Market Index (SMI) stand zum Handelsschluss 0,43% tiefer bei 8'807,85 Punkten. Das Tagestief wurde um die Mittagszeit bei 8'791 markiert, womit der SMI erstmals seit Ende ...

