Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die Technologiewerte weiten zu Wochenbeginn ihre Abgaben aus, allerdings mit einem deutlich gemäßigteren Tempo. Am Freitag war der Sektor regelrecht abgestürzt, nachdem er seit Jahresbeginn bereits kräftig zugelegt hatte. Während der technologielastige Nasdaq-Composite 0,7 Prozent verliert, reduziert sich der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent auf 21.223 Punkte und der S&P-500 verzeichnet ein Minus von 0,3 Prozent.

Hauptauslöser des Einbruchs zum Wochenausklang war eine Studie von Goldman Sachs zur Überbewertung einzelner Tech-Aktien, die zu einem nervösen Handel geführt hatte. Hinzu kam ein Medienbericht, wonach das neue iPhone von Apple mit einem Modemchip ausgerüstet sein soll, der zu langsam ist, um ultraschnelle Internetverbindungen nutzen zu können. Eine Reihe weiterer skeptischer Analystenstimmen verursachten Gewinnmitnahmen bei Apple, Amazon, Alphabet und Facebook, deren Aktien jeweils 3 Prozent und mehr verloren.

Am Montag verlieren Apple weitere 2,2 Prozent, Amazon fallen um 0,6 Prozent, Alphabet um 0,6 Prozent und Facebook um 0,6 Prozent. Bei einzelnen Halbleiterwerten, deren Sektor am Freitag ebenfalls unter Druck stand, weiten sich die Abgaben noch etwas aus. Applied Materials büßen 0,7 Prozent ein. Nvidia holen dagegen anfängliche Verluste wieder auf und liegen nun 0,8 Prozent im Plus.

In den vergangenen Monaten hatte eine relativ kleine Gruppe von Aktien den Gesamtmarkt nach oben geführt. Die Technologiewerte im S&P-500 haben in diesem Jahr fast 19 Prozent gutgemacht. Zudem hatten Amazon und Alphabet-Google die 1.000-Dollar-Marke erreicht, "ein guter Anlass, einmal Geld vom Tisch zu nehmen", wie ein Marktteilnehmer sagt. Auch an den Märkten in Asien und Europa ging es mit den Werten der Branche nach unten.

Größerer Ausverkauf befürchtet

"Alles blickt auf den Techsektor", sagt Kathleen Brooks von City Index. Sollte es erneut eine Sitzung mit kräftigen Abgaben und ohne Erholung bei den Tech-Werten geben, könne es in der Folge zu einem umfassenden Rückgang bei Wachstums-Assets kommen, so die Analystin. Daneben nehmen die Anleger die Sitzung der US-Notenbank ins Visier, die am Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekanntgeben wird. Zwar gilt eine Leitzinserhöung um 25 Basispunkte als sicher, doch die begleitenden Aussagen könnten Überraschungspotenzial bergen.

Analysten uneinig bei Apple-Aktie

Die Experten von Drexel Hamilton sind weiterhin überzeugt von der Apple-Aktie. Diese sei im Vergleich zu anderen wichtigen Technologiewerten weiter unterbewertet, heißt es. Die Analysten verweisen zudem auf den hohen Cash-Bestand und die Erwartung, dass viele Konsumenten die neuen Produkte, wie den HomePod, kaufen werden. Mizuho Securities hat die Apple-Aktie dagegen auf "Neutral" von zuvor "Buy" abgestuft. Die Aktie habe nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial, da der Enthusiasmus für das kommende iPhone bereits in den Kurs eingepreist sei. Der Absatz des neuen iPhone dürfte vor allem von Ersatzkäufen und nicht so sehr von Neukunden geprägt werden.

Microsoft hat am Sonntag mitgeteilt, dass die neue Videospiele-Konsole ab 7. November für 499 Dollar in den Handel kommen wird und damit rund 100 Dollar teurer ist als das Konkurrenzprodukt von Sony. Die Aktie fällt um 1,3 Prozent.

Die General-Electric-Aktie steigt um 3,5 Prozent. Nach 16 Jahren an der Spitze des Unternehmens gibt Jeff Immelt am 1. August sein Amt als CEO von General Electric ab. Zum Nachfolger hat der Konzern John Flannery ernannt. GE hatte in den vergangenen Jahren Probleme, den Gewinn zu steigern.

Boeing ist dem umstrittenen Verkauf von Flugzeugen an eine iranische Fluglinie einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Der Konzern hat jetzt mit Iran Aseman Airlines einen endgültigen Kaufvertrag über 60 Flugzeuge seines neuesten Modells des Typs 737 Max mit einem Mittelgang unterzeichnet. Die Aktie zeigt sich kaum verändert.

Ölpreise mit Erholungsbwegung

Die Ölpreise legen zu, nachdem es in der Vorwoche deutlich nach unten gegangen war. Am späten Freitag war von einem Pipeline-Leck in Nigeria berichtet geworden, der die Exporte aus dem Land reduzieren dürfte. Im übrigen blicken die Teilnehmer auf neue Daten in dieser Woche. So wird der Bericht der International Energy Agency am Mittwoch auch Zahlen zu den Lagerbeständen der OECD-Länder beinhalten. Für das Fass der Sorte WTI geht es um 1,4 Prozent auf 46,46 Dollar nach oben. Brent erhöht sich um 1,3 Prozent auf 48,76 Dollar.

Der Euro gibt zwischenzeitliche Gewinne, die ihn bis auf 1,1232 Dollar geführt haben, wieder ab und liegt mit 1,1203 Dollar knapp über dem Niveau vom Freitagabend. Auch der Goldpreis erholt sich wieder von den Tagestiefs und liegt unverändert bei 1.267 Dollar je Feinunze. Gleiches gilt für die Notierungen der US-Anleihen. Die Rendite zehnjähriger Papiere liegt wenig verändert bei 2,20 Prozent. Hier belastet übergeordnet die erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank, die am Mittwoch bekannt gegeben werden dürfte. Bei den US-Treasurys drücken zusätzlich die umfangreichen Neuemissionen von Staatstiteln auf das Sentiment. So werden drei- und zehnjährige Notes begeben, dazu noch Kurzläufer.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.223,41 -0,23 -48,56 7,39 S&P-500 2.425,71 -0,25 -6,06 8,35 Nasdaq-Comp. 6.165,94 -0,68 -41,98 14,54 Nasdaq-100 5.698,29 -0,76 -43,65 17,16 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,33 0,0 1,33 13,3 5 Jahre 1,76 -0,3 1,77 -15,9 7 Jahre 2,00 -0,6 2,01 -24,3 10 Jahre 2,20 -0,2 2,20 -24,5 30 Jahre 2,85 -1,0 2,86 -22,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:18 Uhr Fr, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1203 -0,08% 1,1212 1,1190 +6,5% EUR/JPY 122,92 -0,52% 123,57 123,79 -0,0% EUR/CHF 1,0851 -0,08% 1,0860 1,0852 +1,3% EUR/GBP 0,8850 +0,73% 0,8786 1,1383 +3,8% USD/JPY 109,71 -0,44% 110,20 110,62 -6,2% GBP/USD 1,2660 -0,80% 1,2762 1,2738 +2,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,46 45,83 +1,4% 0,63 -18,2% Brent/ICE 48,76 48,15 +1,3% 0,61 -17,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,53 1.266,40 +0,0% +0,13 +10,0% Silber (Spot) 16,96 17,20 -1,4% -0,24 +6,5% Platin (Spot) 944,00 940,20 +0,4% +3,80 +4,5% Kupfer-Future 2,62 2,65 -1,1% -0,03 +4,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2017 11:59 ET (15:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.