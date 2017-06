Potsdam/Ludwigshafen (ots) -



Bundesbildungsministerin Johanna Wanka und der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), Professor Christoph Meinel, haben heute am Leininger-Gymnasium in Grünstadt den Startschuss für die Schul-Cloud an 26 bundesweit ausgewählten Schulen des nationalen Excellence-Schulnetzwerks MINT-EC, einem Verbund naturwissenschaftlich-mathematisch profilierter Gymnasien, gegeben. Die Schul-Cloud ermöglicht Schülern und Lehrern von jedem Ort und zu jeder Zeit den Zugriff auf digitale Lehr- und Lerninhalte und erspart Schulen die aufwendige Administration von Rechnern. Mit dem Pilotprojekt an 26 Schulen soll die Schul-Cloud in der Praxis erprobt werden.



Bundesbildungsministerin Wanka: "Das Projekt der Schul-Cloud hat Signalwirkung. Es zeigt, wie mit einer digitalen Infrastruktur modernes Lernen und Lehren unterstützt werden kann. Die Schul-Cloud kann somit viel mehr sein als eine technische Lösung, hier soll die Technik guter Pädagogik dienen. Mit Spannung erwarten wir die Ergebnisse aus der jetzt gestarteten Praxisphase des Projekts."



HPI-Institutsdirektor Professor Christoph Meinel freut sich, dass Schüler und Lehrer der ausgewählten 26 MINT-EC-Schulen jetzt mit der Schul-Cloud arbeiten und von ihr profitieren können. "Digitale Medien sollten ein fester Bestandteil der schulischen Ausbildung sein. Werden sie intelligent eingesetzt, können sie jedes Unterrichtsfach bereichern", so Professor Meinel. Über die Schul-Cloud seien digitale Lehr- und Lernangebote ganz einfach und von überall abrufbar. "Die Schul-Cloud wird den digitalen Wandel in Deutschlands Schulen entscheidend voranbringen."



Die Schul-Cloud soll den digitalen Wandel an Schulen beschleunigen



Das in Zusammenarbeit mit zahlreichen Experten aus Wirtschaft und Bildungseinrichtungen entwickelte und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt einer Schul-Cloud sieht vor, schul- und fächerübergreifend digitale Lehr- und Lernangebote in einer Cloud verfügbar zu machen. Ein wichtiger Vorteil: Für Schulen entfällt die Anschaffung und Wartung von leistungsstarken Rechnern. Denn Schüler und Lehrer können über einfache Eingabe- und Anzeigegeräte von überall auf die Inhalte zugreifen und damit arbeiten. Voraussetzung hierfür ist ein Breitband-Internetzugang. Eine Erläuterung für das Konzept der Schul-Cloud finden Sie unter: https://hpi.de/schulcloud



