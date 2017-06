Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

Sie haben es vermutlich gelesen: Die Steuer auf Brennelemente ist unrechtmäßig. Der Bund muss den Energiekonzernen sieben Milliarden Steuern zurückzahlen! Vor allem Börsenneulinge neigen bei solch einer Meldung zu der Schlussfolgerung: "Logisch, dass E.On heute kräftig steigt." Doch hier gilt es genau hinzusehen. Denn:

An der Börse sind in aller Regel nicht die Nachrichten für die Kursbewegungen verantwortlich, sondern es ist genau umgekehrt: In einem positiven Marktumfeld werden Nachrichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...