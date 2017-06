Onchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire) -



Olympischer Champion tritt zum Ende seiner Leichtathletik-Laufbahn



als Markenbotschafter für PokerStars an



Usain Bolt, Weltrekord-Sprinter und unbestritten schnellster Mann des Planeten, wird im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit PokerStars, einer Marke von Amaya Inc. (Nasdaq: AYA; TSX: AYA), als Markenbotschafter antreten, um Poker als Spiel noch breiter publik zu machen. Bolt, achtfacher Olympiasieger, gab die neue Partnerschaft über einen Social Media Chat (https://www.facebook.com/usainbolt/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf) mit seinem Freund Hollywood-Superstar Kevin Hart bekannt, dem derzeit weltweit erfolgreichsten Comedian, der Anfang des Jahres bei PokerStars unterschrieben hat und sein Motto "Poker macht Spaß" zelebriert.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/521481/Usain_Bolt_PokerStars.jpg )



Bolt erklärt: "PokerStars ist ein echter Winner. Es ist



super, gemeinsam mit Kev anzutreten, um Poker und PokerStars noch bekannter zu machen. Es ist ein herausforderndes, anspruchsvolles Spiel, das Spaß macht und sozial und wettbewerbsorientiert ist, und ich freue mich darauf, meinen Fans und den Menschen auf den ganzen Welt Poker näherbringen zu können".



Bolt wird PokerStars in Marketingkampagnen und Live-Auftritten repräsentieren, die auf neue Zielgruppen für Poker ausgerichtet sind, sagt Eric Hollreiser, Vice President of Corporate Communications bei PokerStars.



"Usain Bolt ist ein knallharter Wettkämpfer, der immer ans Limit geht", so Hollreiser. "Und er ist gleichzeitig einer der beliebtesten Sportler der Welt. Seine enorme globale Popularität und sein gewinnendes Wesen ermöglichen uns, Poker auf eine unterhaltsame, soziale und vor allem natürlich schnelle Weise breiter publik zu machen".



Informationen zu PokerStars



PokerStars betreibt eine der weltweit beliebtesten Online-Poker-Sites für die globale Pokergemeinschaft. PokerStars ist seit seinem Start im Jahr 2001 für Spieler aus aller Welt zur ersten Wahl geworden - nirgendwo sonst werden mehr Turniere täglich angeboten, und das mit der höchsten Online-Sicherheit. Mehr als 165 Milliarden Mal schon wurden die Karten auf PokerStars ausgegeben, mehr als auf jeder anderen Site.



PokerStars ist das Flaggschiff der Rational Group, die sich im Besitz von Amaya Inc. (Nasdaq: AYA; TSX: AYA) befindet, und ist Eigentümer von Unternehmen und Marken im Bereich Gaming und verwandten Feldern, darunter PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, StarsDraft sowie die PokerStars Championship, die Marken der PokerStars Festival Live-Poker-Touren (inklusive der European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour und der Asia Pacific Poker Tour). PokerStars ist die weltweit am meisten lizenzierte Online-Gaming-Marke und verfügt über Lizenzen oder entsprechende Betriebsbewilligungen in 17 Gerichtsbarkeiten. PokerStars.com (https://www.pokerstars.com/) und PokerStars.eu (https://www.pokerstars.eu/) werden global mit staatlichen Lizenzen von Isle of Man respektive Malta betrieben.



Wir unterstützen verantwortungsbewusstes Spielen! Weitere Informationen zum Thema verantwortungsbewusstes Spielen finden Sie auf unserer Website unter http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/



Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: press@pokerstars.com



Pressekontakt: Samantha Woods +447624-410798