(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf der US-Technologieaktien sind zum Wochenauftakt auch die europäischen Branchenpapiere unter die Räder geraten. Der entsprechende Index verlor bis Handelsschluss am Montag 3,61 Prozent. In Deutschland litten vor allem Chip-Titel. So lagen die Aktien von Infineon mit einem Minus von 4,83 Prozent am Dax-Ende. Im TecDax nahmen die Anteilscheine des Wafer-Herstellers Siltronic , des Apple-Chipzulieferers Dialog Semiconductor und des auf die Halbleiterbranche ausgerichteten Maschinenbauers Aixtron mit Abschlägen zwischen 4,7 und 7,8 Prozent die letzten Plätze ein.

Die Anteilscheine von Dialog waren - beflügelt von Hoffnungen auf gute Verkäufe durch das im Herbst erwartete Apple iPhone 8 - seit Dezember zunächst monatelang unaufhaltsam gestiegen. Im April dann sackten sie nach einer Studie des Bankhauses Lampe, die die Furcht vor dem Wegbrechen von Apple-Aufträgen geweckt hatte, von knapp 48 Euro bis unter die Marke von 31 Euro ab. Nach der folgenden Erholung ging es für die Papiere tendenziell seitwärts mit einem Wert zwischen 42 und 43 Euro je Aktie.

MEHRERE AUSLÖSER FÜR KURSVERLUSTE

Die Talfahrt der US-Werte begann laut einem Händler mit der Warnung der US-Investmentbank Goldman Sachs, dass die geringen Kursschwankungen einiger Werte die Anleger blind für die Risiken durch Geschäftszyklen und wettbewerbsrechtliche Bestimmungen mache.

Als weiterer Auslöser der US-Verkaufswelle wurde ein Medienbericht genannt, der Zweifel an der technischen Wettbewerbsfähigkeit und dem Erfolg des kommenden iPhone 8 von Apple gesät habe. So solle das Smartphone unter anderem nicht mit den Datengeschwindigkeiten der Konkurrenzgeräte von Samsung mithalten können.

Daraufhin hatten Apple-Papiere am Freitag fast 4 Prozent verloren und gaben an diesem Montag zuletzt nochmals um weitere rund 3 Prozent nach. Zudem hatten sie am Freitag die Aktien anderer zuletzt erfolgsverwöhnter Technologie-Giganten mit in die Tiefe gerissen. So waren Netflix-Aktien um 4,7 Prozent abgesackt und Facebook-Papiere um 3,3 Prozent. Die Anteile der Google-Mutter Alphabet waren um 3,40 Prozent abgesackt. All diese Papiere setzten ihre Talfahrt in etwas gemäßigterem Tempo nun zum Wochenbeginn weiter fort./edh/jsl/das/ck

