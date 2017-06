Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

In Russland waren die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen. In Australien wurde der Geburtstag der Königin (nachgeholt und) gefeiert.

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.543,95 -1,17% +7,70% Stoxx50 3.181,93 -0,88% +5,69% DAX 12.690,44 -0,98% +10,53% FTSE 7.511,87 -0,21% +5,17% CAC 5.240,59 -1,12% +7,78% DJIA 21.208,97 -0,30% +7,32% S&P-500 2.424,72 -0,29% +8,30% Nasdaq-Comp. 6.161,07 -0,75% +14,45% Nasdaq-100 5.691,74 -0,87% +17,03% Nikkei-225 19.908,58 -0,52% +4,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,17 +20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,44 45,83 +1,3% 0,61 -18,2% Brent/ICE 48,73 48,15 +1,2% 0,58 -17,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,06 1.266,40 -0,0% -0,34 +10,0% Silber (Spot) 16,94 17,20 -1,5% -0,26 +6,4% Platin (Spot) 942,90 940,20 +0,3% +2,70 +4,4% Kupfer-Future 2,62 2,65 -1,2% -0,03 +4,0%

FINANZMARKT USA

Die Technologiewerte weiten ihre Abgaben aus, allerdings mit einem deutlich gemäßigteren Tempo. Am Freitag war der Sektor regelrecht abgestürzt, nachdem er seit Jahresbeginn bereits kräftig zugelegt hatte. Hauptauslöser des Einbruchs war eine Studie von Goldman Sachs zur Überbewertung einzelner Tech-Aktien. Am Montag verlieren Apple weitere 2,2 Prozent, Amazon fallen um 0,6 Prozent, Alphabet um 0,6 Prozent und Facebook um 0,6 Prozent. Applied Materials büßen 0,7 Prozent ein. Nvidia holen dagegen anfängliche Verluste wieder auf und liegen nun 0,8 Prozent im Plus. Die Experten von Drexel Hamilton sind weiterhin überzeugt von der Apple-Aktie. Diese sei im Vergleich zu anderen wichtigen Technologiewerten weiter unterbewertet, heißt es. Mizuho Securities hat die Apple-Aktie dagegen auf "Neutral" von zuvor "Buy" abgestuft. Microsoft hat am Sonntag mitgeteilt, dass die neue Videospiele-Konsole ab 7. November für 499 Dollar in den Handel kommen wird. Die Aktie fällt um 1,3 Prozent. Die General-Electric-Aktie steigt um 3,5 Prozent. Nach 16 Jahren an der Spitze des Unternehmens gibt Jeff Immelt am 1. August sein Amt als CEO von General Electric ab. Zum Nachfolger hat der Konzern John Flannery ernannt. Boeing hat jetzt mit Iran Aseman Airlines einen endgültigen Kaufvertrag über 60 Flugzeuge seines neuesten Modells des Typs 737 Max mit einem Mittelgang unterzeichnet. Die Aktie zeigt sich kaum verändert.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Einbruch der großen US-Technologieaktien an Wall Street hat am Montag einen Wirbelsturm an Europas Börsen ausgelöst. Der Stoxx-Index der europäischen Technologie-Aktien brach um 3,6 Prozent ein. Angesichts der bevorstehenden US-Zinserhöhung bei gleichzeitiger historischer Überbewertung der Aktien plus einer negativen Studie von Goldman Sachs zur Branche seien endlich die Dämme gebrochen, hieß es im Handel. Abverkauft wurden in Europa vor allem Chip-Werte. So brachen STMicro um 8,9 Prozent ein, ASML um 3,9 Prozent, Dialog Semiconductor um 6,7 Prozent und Infineon um 4,8 Prozent. Im TecDAX verloren Siltronic 4,7 Prozent, der Index selbst gab um 2,7 Prozent nach. Selbst nur entfernt als Technologiewerte einzuordnende Aktien wie Logitech verloren 6,6 Prozent. Für Softwarefirmen wie Atos ging es 4,6 Prozent, für SAP 3,6 Prozent und für Sage 1,8 Prozent nach unten. Geld floss in die Hersteller von Düngemitteln. K+S stiegen um 4 Prozent, in Oslo zogen Yara um 2,4 Prozent an. Uralkali und Belarus wollen laut Presseberichten am Dienstag über eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit sprechen. Das könnte die Preise stabilisieren und damit die Kurse in der gesamten Branche stützen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:18 Uhr Fr, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1201 -0,10% 1,1212 1,1190 +6,5% EUR/JPY 122,86 -0,57% 123,57 123,79 -0,1% EUR/CHF 1,0854 -0,06% 1,0860 1,0852 +1,3% EUR/GBP 0,8854 +0,78% 0,8786 1,1383 +3,9% USD/JPY 109,69 -0,46% 110,20 110,62 -6,2% GBP/USD 1,2651 -0,87% 1,2762 1,2738 +2,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen ist es zu Wochenbeginn abwärts gegangen mit den Kursen. Vor allem Technologiewerte wurden verkauft, nachdem die Aktien der US-Branchenvertreter am Freitag kräftig Federn gelassen hatten. Auslöser dafür war ein Medienbericht, wonach das neue iPhone von Apple mit einem Modemchip ausgerüstet sein soll, der zu langsam ist, um ultraschnelle Internetverbindungen nutzen zu können. Die Apple-Aktie fiel daraufhin um 3,9 Prozent. Auch andere Technologiewerte gaben deutlich nach, was Marktteilnehmer auch darauf zurückführten, dass der Sektor "überkauft" sei. Dazu passend kursierte eine Analystenstudie von Goldman Sachs, die vor einer Blasenbildung bei den Aktien der fünf Technologieriesen Facebook, Anazon, Apple, Microsoft und Google warnten. In Asien gerieten darauf ebenfalls die Aktien der Technologiebranche unter Druck und mit ihnen die Börsen, an denen sie gelistet sind. In Tokio sank der Markt zusätzlich belastet von Daten zu den Maschinenbauauftragen, die unter den Erwartungen geblieben waren. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gab im späten Handel um 1,2 Prozent nach, wofür vor allem das Schwergewicht Tencent verantwortlich war, dessen Kurs um 2,3 Prozent fiel. An der Börse in Schanghai fielen die Kurse im Schnitt um 0,6 Prozent. Hier wurden bevorstehende Börsengänge für das Minus verantwortlich gemacht. Weniger technologielastige Aktienmärkte, etwa Singapur oder Malaysia schlugen sich besser. Unter den einzelnen Apple-Zulieferern verbilligten sich auf Taiwan Hon Hai Precision Industries um 2,9 Prozent und Pegatron um 1,6 Prozent. Taiwan Semiconductor Manufacturing fielen um 2,1 Prozent. AAC Technologies ermäßigten sich in Hongkong um 3,7 Prozent und Sunny Optical um 1,5 Prozent. In Seoul verloren die schwergewichteten Samsung-Aktien 1,6 Prozent. Der Kurs des japanischen Apple-Zulieferers Murata gab um 2,6 Prozent nach. Die Aktien des Halbleiterherstellers Tokyo Electron büßten 3 Prozent ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lufthansa transportiert im Mai 18,7 Prozent mehr Fluggäste

Die Deutsche Lufthansa hat ihre Fluggastzahlen im Mai um 18,7 Prozent gesteigert. Die Fluggesellschaften des Konzerns transportierten im vergangenen Monat 11,6 Millionen Passagiere, wie die Lufthansa mitteilte. Das Preisumfeld entwickelte sich im Vorjahresvergleich währungsbereinigt positiv.

Regierung: Entscheidung über Bürgschaft für Air Berlin in Wochen oder Monaten

Die Bundesregierung rechnet frühestens in mehreren Wochen mit einer Entscheidung über eine Bürgschaft für die hoch verschuldete Fluggesellschaft Air Berlin. "Es wird einige Wochen bis Monate dauern", erklärte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine Frage nach der zu erwartenden Prüfdauer.

Ein Drittel der Banken erhöht bis Jahresende die Gebühren

Trotz positiver Geschäftsaussichten bittet etwa jede dritte Bank in Deutschland ihre Kunden in diesem Jahr stärker zur Kasse. Nach dem veröffentlichten Bankenbarometer der Beratungsgesellschaft EY haben bereits 32 Prozent der Institute ihre Gebühren für Privatkunden erhöht oder planen dies bis zum Jahresende.

CFO Lohscheller wird neuer Opel-Chef; Neumann tritt zurück

Der Autobauer Opel bekommt einen neuen Chef. Der bislang als Sprecher der Geschäftsführung amtierende Karl-Thomas Neumann ist zurückgetreten, wie die Adam Opel GmbH mitteilte. Seine Nachfolge tritt der bisherige Finanzvorstand Michael Lohscheller an, der vom Aufsichtsrat bestellt wurde.

Großinvestor Schmidt will sich bei WCM doch nicht einmischen

Der WCM-Großaktionär Gerhard Schmidt will sich nun doch nicht in die Führung der Beteiligungsgesellschaft einmischen oder seinen Anteil aufstocken. Die Investition in die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, die Schmidt Anfang März von zuvor 20,15 auf 25,95 Prozent erhöht hatte, diene nur noch der Umsetzung strategischer Ziele, teilte der Investor dem Unternehmen am 7. Juni mit.

US-Tochter von Altice plant Ausgabepreis von 27 bis 31 Dollar

Die US-Tochter des Kabelnetzbetreibers Altice NV hat ihren Börsengang auf den Weg gebracht. Nach Angaben des Unternehmens wird ein Ausgabepreis zwischen 27 und 31 US-Dollar je Aktie angepeilt. Angeboten würden insgesamt rund 46,6 Millionen Aktien. Das IPO hätte beim Mittelwert der Spanne ein Volumen von rund 1,35 Milliarden Dollar.

LSE will mit Umsatzwachstum und Kostenktrolle Margen verbessern

Der Betreiber der Londoner Börse LSE erwartet dank eines starken Umsatzwachstums und anhaltender Kostenkontrolle eine Verbesserung der operativen Margen. Der Anstieg der betrieblichen Ausgaben dürfte von 2017 bis 2019 bei 4 Prozent pro Jahr verharren, während der Konzern dasUmsatzwachstum weiter vorantreibe, teilte der ehemalige Fusionspartner der Deutschen Börse vor einer Investorenveranstaltung mit.

Yanzhou Coal erhält weiteres Plazet für Kauf von Rio-Tinto-Sparte

