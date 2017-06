Der Streit über die Reform der globalen Kapitalvorschriften für Banken geht weiter. Eine Einigung in dieser Woche erscheint Insidern zufolge unwahrscheinlich. Frankreich soll mit dem aktuellen Vorschlag unzufrieden sein.

Im Ringen um eine Verschärfung der globalen Kapitalvorschriften für Banken ist eine abschließende Vereinbarung in dieser Woche Insidern zufolge eher unwahrscheinlich. "Wir werden keinen Deal bekommen", sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person am Montag. Auch ein zweiter Insider bezeichnete die Chancen als eher gering. Banken-Regulierer aus den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern wollen am Mittwoch und Donnerstag in Schweden einen neuen Anlauf nehmen, die Reform der Kapitalregeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...