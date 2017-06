In Zukunft können Generika von biotechnologisch hergestellten Medikamenten nach einem Urteil des höchsten US-Gerichts doch schneller auf den Markt kommen. Das Urteil einer niedrigeren Instanz wurde einstimmig aufgehoben.

In den USA könnten Nachahmerversionen von biotechnologisch hergestellten Medikamente nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs künftig schneller auf den Markt kommen. Die neun Richter hoben am Montag einstimmig das Urteil einer niedrigeren Instanz auf, dass den Schweizer Pharmakonzern Novartis vorübergehend am Verkauf eines sogenannten Biosimilars der Amgen-Arznei Neupogen gehindert hatte. Das Urteil des obersten Bundesgerichts gilt als wegweisend, weil Biotech-Nachahmerpräparate ...

