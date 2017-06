Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Eurosystem kauft in Vorwoche mehr Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 9. Juni 2017 erhöht. Das gesamte Kaufvolumen belief sich auf 14,604 (Vorwoche: 12,963) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

Neue britische Regierung hält an "hartem Brexit" fest

Die neue britische Regierung unter Premierministerin Theresa May will an einem "harten Brexit" festhalten. London beabsichtige weiter, aus dem EU-Binnenmarkt auszutreten, sagte Brexit-Minister David Davis im Rundfunksender BBC. Dies sei nötig, "um die Kontrolle über unsere Grenzen zurückzuerhalten".

Finnischer Ministerpräsident will Koalition mit Wahren Finnen aufkündigen

Nach dem Rechtsruck an der Spitze der Partei Wahre Finnen will der finnische Ministerpräsident Juha Sipilä die Koalition aufkündigen. Er sehe nun keine Möglichkeiten mehr, "die es uns erlauben würden, mit den Wahren Finnen zusammenzuarbeiten", erklärte Sipilä über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Der Chef der dritten Koalitionspartei, Petteri Orpo, äußerte sich ähnlich.

Schwere Schlappe für Fünf-Sterne-Bewegung bei Kommunalwahlen in Italien

Aus den Kommunalwahlen in Italien ist die populistische Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) nach den vorliegenden Ergebnissen unerwartet als große Verliererin hervorgegangen. Die Bewegung des ehemaligen Starkomikers Beppe Grillo kommt unter anderen in Genua, Parma, Verona, Palermo und Catanzaro nicht in die Stichwahlen. In mehr als 1.000 der 8.000 italienischen Städte und Gemeinden standen am Sonntag die Bürgermeister und Gemeinderäte zur Wahl.

OECD prognostiziert Aufschwung in afrikanischen Ländern

Schwache Weltkonjunktur, niedrige Rohstoffpreise und Nachwirkungen des Arabischen Frühlings: 2016 war für den afrikanischen Kontinent ein schwieriges Jahr. Wirtschaftlich ging es für einige Länder dennoch aufwärts, wie aus dem Afrika-Wirtschaftsausblick der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervorgeht.

IWF hebt Italiens Wachstumsprognosen an und warnt vor Risiken

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognosen für Italien angehoben, zugleich aber vor beträchtlichen Risiken für den Wachstumsausblick gewarnt. Wie aus einer IWF-Mitteilung zum Abschluss von Artikel-IV-Konsultationen hervorgeht, betrachtet die Organisation eine Normalisierung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) als ein solches Risiko. Ferner fordert der IWF Italien auf, Problembanken entweder rasch zu rekapitalisieren oder abzuwickeln.

KfW soll sich mit 2 Milliarden Euro an Startups beteiligen

Die staatliche KfW-Bank soll deutsche Startups mit mehr Kapital versorgen. Das Geldhaus soll sich über eine eigene Beteiligungsgesellschaft mit 200 Millionen Euro pro Jahr an Wagniskapitalfonds beteiligen, die wiederum in Startups investieren. Das geht aus einem Bericht von KfW sowie Wirtschafts- und Finanzministerium an den Bundestag hervor, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Merkel für mehr Investitionen in Afrika als Migrationsbremse

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas als Voraussetzung für weniger Zuwanderung und mehr Sicherheit in Deutschland. Wenn sich in Afrika zu viel Hoffnungslosigkeit breit mache, würden sich immer mehr junge Menschen nach Europa aufmachen, sagte Merkel zum Auftakt einer zweitägigen Afrikakonferenz der 20 wirtschaftlich stärksten Länder (G20) in Berlin.

Deutschland führt ab sofort wegen G20-Gipfel Grenzkontrollen ein

Im Vorfeld des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg führt Deutschland ab sofort Grenzkontrollen zu den Nachbarstaaten des Schengenraums ein. Diese sollten "die Anreise potenzieller Gewalttäter in das Bundesgebiet verhindern und zu einem störungsfreien Verlauf der Veranstaltung beitragen", teilte das Bundesinnenministerium mit. Die Kontrollen sollten bis zum 11. Juli "lageabhängig, das heißt örtlich und zeitlich flexibel" erfolgen.

Menschenrechtsgericht will Klagen entlassener Türken zunächst nicht prüfen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) will Beschwerden gegen die von der Türkei nach dem gescheiterten Putschversuch erlassenen Maßnahmen vorerst nicht prüfen. Das Straßburger Gericht wies die Beschwerde eines 39 Jahre alten Volksschullehrers ab, der nach dem versuchten Staatsstreich vom 15. Juli 2016 entlassen wurde - wie insgesamt rund 50.000 Beamte, denen die Regierung Unterstützung terroristischer Organisationen vorwirft.

Auch Ex-Bundesanwalt berichtet von "sonderbaren" Kontakten mit Trump

Nach dem früheren FBI-Chef James Comey hat jetzt auch der ehemalige New Yorker Staatsanwalt Preet Bharara von unangenehmen Kontakten mit US-Präsident Donald Trump vor seinem Rauswurf berichtet. Bharara sagte am Sonntag dem US-Fernsehsender ABC News, die Berichte Comeys über seine Gespräche mit Trump hätten ihn an seine eigenen Erlebnisse erinnert. Comeys Aussage am Donnerstag im Senat hatte den Verdacht der Justizbehinderung genährt.

