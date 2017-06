Regelmäßige Leser wissen, dass ich an dieser Stelle gerne auf den saisonalen Einfluss der Aktienkurse, aber auch der Rohstoff- oder Indexnotierungen eingehe. Bei langfristiger Überprüfung hat sich gezeigt, dass an der alten Börsenweisheit "sell in may" nach wie vor etwas dran ist. Vor allem aber der Abschnitt von August bis September "glänzt" mit einem negativen Ergebnis - die einzigen beiden Börsenmonate im Überprüfungszeitraum der vergangenen 37 Jahre übrigens! Vorsicht ist allmählich angebracht!Zwar ist es bis zum August noch ein paar Wochen hin, es dürfte aber kein Fehler sein, in dem bereits seit Anfang Mai begonnenen, "gefährlichen" Zeitabschnitt nicht ganz unvorsichtig zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...