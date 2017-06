Theresa May hat bei den Neuwahlen eine krachende Niederlage kassiert und muss daher um ihr Amt kämpfen. Nach einem Treffen mit wichtigen Mitgliedern ihrer Partei scheint sie ihr politisches Ende aber aufgeschoben zu haben.

Theresa May scheint die richtigen Worte gefunden zu haben: "Ich hab uns das Chaos eingebrockt, ich werde uns aus diesem Chaos herausholen", das hat Großbritanniens Premierministerin Medienberichten zufolge wichtigen Mitgliedern ihrer konservativen Partei bei einem Treffen am späten Montagnachmittag gesagt. Und weiter: "Ich habe der Partei gedient, seitdem ich zwölf war, und ich werde der Partei dienen, solange Ihr es wollt."

Die Sitzung mit einflussreichen Tories galt als äußerst entscheidend im Kampf um ihr Amt. Die konservative Partei hat bei den Wahlen vergangene Woche ihre absolute Mehrheit verloren - unter anderem wegen einer Reihe von Fehlern, die May im Wahlkampf gemacht hatte. Sie will dennoch an der Macht bleiben und das Land mit Hilfe der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) regieren. Einige Parteimitglieder reagierten darauf mit Rücktrittsforderungen und brachten Neuwahlen ins Spiel - allerdings mit einem anderen Spitzenkandidaten als May.

Diesen parteiinternen Machtkampf scheint die Premierministerin zumindest vorerst für sich entschieden zu haben. Sie höre zu, sie lerne, sie vereine und mache ihren Job, schrieb Justin Tomlinson, einer der Teilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...