Solarstromrekord im Mai / Nachfrage nach Solarstromanlagen zieht an / Investition in Photovoltaik und Batteriespeicher nach Preisrückgang inzwischen wieder attraktiv Pressemitteilung des Bundesverbandes Solarwirtschaft vom 12. Juni 2017 Berlin, den 12. Juni 2017 - Im Mai haben die in Deutschland installierten...

