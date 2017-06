Stuttgart (ots) - Die Bewältigung der Dieselkrise kostet eine Menge Geld und Arbeitskraft. Doch die vielen Winkelzüge erwecken den fatalen Eindruck, die Branche stehe nur widerwillig zu ihrer Verantwortung für das Geschehene und die Beseitigung der Folgen. Gewiss, Daimler wird über die nächsten Jahre einen Dieselmotor auf den Markt bringen, mit dem es den Skandal wohl nie gegeben hätte. Umso weniger kann es sich die Branche leisten, bis dahin diese wichtige Technologie im juristischen Kleinkrieg vollends aufzureiben. Die Monat für Monat sinkenden Diesel-Anteile an den Zulassungen sollten jedem zeigen, was die Stunde geschlagen hat.



