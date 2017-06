Der FDP-Chef Christian Lindner hat sich skeptisch gegenüber einer möglichen Ampel-Koalition nach der Bundestagswahl geäußert, es aber nicht ausgeschlossen. "Mit rot-grünen Wahlprogrammen und Umfragen geht die Wahrscheinlichkeit einer Ampel gegen null", sagte er der "Bild" (Dienstag).

Je weiter sich SPD und Grüne von der Agenda 2010 entfernten, desto weiter würden sie sich auch von der FDP wegbewegen, so Lindner weiter. Ausschließen will er eine Koalition mit der SPD aber nicht. Die FDP soll "eigenständig" in den Wahlkampf gehen, also nicht mit einer Bindung an die Union.