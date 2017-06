Durch Integration mit der PTZ-Netzwerk-Kamera von Overview Ltd. wird Potenzial an automatisierter Sicherheit demonstriert

Quanergy Systems Inc., der führende Anbieter von LiDAR-Sensoren und intelligenten Sensorenlösungen, gab heute bekannt, dass es eine bislang einzigartige Sicherheitslösung für Einbruchmeldung und Überwachungsautomation im Rahmen der IFSEC International, Europas führender Messe für Sicherheitslösungen, vorstellen wird. Die Demonstration beinhaltet die Q-GuardTM Sicherheitstechnik von Quanergy in Kombination mit einer PTZ-Kamera (Pan-Tilt-Zoom; Schwenken, Neigen, Zoomen) von Overview Ltd und kann vom 20.-22. Juni am Messestand D1675 besucht werden.

Im Rahmen dieser Präsentation wird erstmals Q-Guard, ein System zur Einbruchmeldung und Freilandüberwachung vorgestellt, das mit einem Quanergy-LiDAR-Sensor arbeitet und zur Echtzeit-Erkennung, Überwachung und Zählung mit einer PTZ-Kamera zusammengeschlossen ist und 3D-Punktwolken und Farbvideo nutzt. Das System nutzt LiDAR zur schnellen Erkennung und Klassifizierung von Eindringlingen in einen gesicherten Bereich, wobei die Person mit einer Video-Überwachungskamera innerhalb eines bestimmten Bereiches verfolgt werden kann.

"Aktuelle Sicherheitssysteme führen häufig Ineffizienz und teure Fehlalarme mit sich. Durch die Kombination dieser beiden Technologien, LiDAR und PTZ-Kameras, haben wir eine neue, optimierte Sicherheitslösung geschaffen, sagt Dr. Louay Eldada, Chief Executive Officer von Quanergy Systems. "Mit Q-Guard von Quanergy und der Overview-PTZ-Kamera erkennt das System schnell und präzise Sicherheitsverletzungen und identifiziert Eindringlinge. Kein anderes System auf dem aktuellen Markt bietet diese integrierte Funktion."

Dank des LiDAR-Sicherheitssystems müssen Sicherheitsexperten nicht mehr mehrere Kameras und TV-Bildschirme gleichzeitig überwachen sie können vielmehr darauf vertrauen, dass die LiDAR-Sensoren Eindringlinge in geschützten Bereichen erkennen und automatisch die Kamera auf den jeweils kritischen Standort ausrichten können. Das System kann auch zoomen, fokussieren und bestimmte kritische Zonen spezifisch überwachen, wobei bei Auftreten bestimmter Situationen ein Verfolgen und Aufzeichnen in einem bestimmten Bereich ausgelöst wird.

"Wir sind begeistert, mit Quanergy zusammenzuarbeiten, um die Integration von innovativen LiDAR-Kameras und den fortschrittlichen Sicherheitskameras von Overview zu demonstrieren," sagt Graham Jones, Chief Executive Officer bei Overview Ltd. "Unsere Präsentation zeigt das Potenzial der automatisierten Sicherheitsdienste und ihre Fähigkeit, Unternehmen und Einzelpersonen mit mehr Effizienz auszustatten, wenn es darum geht, ihre Immobilien verlässlich zu sichern."

Im Rahmen dieser Integration koppelt Quanergy seine Q-Guard-Technologie, bestehend aus einem M8-LiDAR-Sensor, mit der Hydra Uno™ Kamera von Overview Ltd., die auch für Betrieb in einem rauen Klima geeignet ist und in Bezug auf die Erkennung von sehr subtilen bis hin zu sehr schnellen Bewegungsabläufen sowohl im kontinuierlichen Rotationsbetrieb als auch beim Neigen/Schwenken extrem genau arbeitet. Q-Guard und Hydra können im Innenbereich und im Freien eingesetzt werden und unter jeglichen Wetter- oder Lichtbedingungen arbeiten. Der M8-LiDAR-Sensor bietet ein 360-Grad-Sichtfeld, hohe Genauigkeit, feine Auflösung und hat eine maximale Reichweite von mehr als 150 Metern.

Die Overview-Hydra-PTZ-Plattform ist während der IFSEC am Overview-Stand C700 zu sehen.

Neben dem Sicherheitsbereich finden die LiDAR-Sensoren von Quanergy auch Anwendung in mehr als 30 anderen Marktsegmenten, darunter Transport, Luftraum-Kartierung und Industrieautomation.

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc., wurde im Jahr 2012 gegründet und baut auf die jahrzehntelange Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Photonik, Optoelektronik, Software für künstliche Intelligenz und Steuerungssysteme auf. Quanergy hat seinen Unternehmenssitz im kalifornischen Sunnyvale im Herzen des Silicon Valley und spezialisiert sich auf die weltweit führenden LiDAR-Sensoren, auf Software für die Echtzeiterfassung und Bearbeitung von 3D-Mapping-Daten, sowie Objekterkennung, Ortung und Klassifizierung. In Verkehrsmitteln werden die Daten zum einen genutzt, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von integrierten Fahrersicherheitssystemen wesentlich zu verbessern und sie mit Wahrnehmungs-, Szenarioanalyse- und Entscheidungsfindungsfunktionen für eine aktive Steuerung zu erweitern, und zum anderen, um das autonome Fahren in der Zukunft zu ermöglichen. Die LiDAR-Produkte von Quanergy sind in den sechs wesentlichen Vermarktungsbereichen führend Preis, Leistung, Zuverlässigkeit, Größe, Gewicht, Stromverbrauch. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

Über Overview Ltd

Overview entwickelt und liefert fortschrittliche Positionierungstechnologien für Kameras und Spezialsensoren für den OEM/ODM-Markt. Das Unternehmen Overview entwickelt innovative Technologien zugunsten des kommerziellen Erfolges seiner Kunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 1985 gegründet und hat seinen Firmensitz in South West London. Aktuell beschäftigt Overview 45 hochqualifizierte Mitarbeiter und fertigt mehr als 75.000 Kamera-Positionierungssysteme pro Jahr. Das Unternehmen hat kommerzielle Dome-Kameras bis hin zu Drei-Sensoren-Systemen für den Militäreinsatz entwickelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

