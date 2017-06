Düsseldorf (ots) - Der Außenpolitik-Experte der Grünen, Jürgen Trittin, hat nach der Frankreich-Wahl eine Wende in der deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik gefordert. "Mit Macron als Präsident haben Deutschland und Frankreich die Chance, Europa voranzubringen. Das klappt aber nur, wenn Deutschland seine - übrigens weltweit als ideologisch borniert wahrgenommene - Wirtschafts- und Finanzpolitik ändert", sagte Trittin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Trittin betonte, es solle sich niemand täuschen: Macron meine es ernst damit, in Frankreich verkrustete Strukturen aufbrechen zu wollen. Gleichzeitig wolle er die Investitionsblockade in Europa überwinden. "Das wird die Herausforderung für die zukünftige Bundesregierung sein. Wer sich aber wie Merkel nicht bewegt, droht einen deutsch-französischen Konflikt zu provozieren."



