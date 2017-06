Mercadona startet die Saison regionaler Kartoffeln in all seinen Supermärkten in Spanien. Für das Handelsjahr 2017 plant Mercadona, mehr als 136.000 Tonnen Kartoffeln von Castilla y León, Region Murcia, Castilla-La Mancha (Albacete), Andalusien (Sevilla und Huelva), Euskadi (Araba / Álava), den Balearen und Kanaren zu kaufen. Dies ist ein Anstieg von 10% gegenüber der...

Den vollständigen Artikel lesen ...