Masimo (NASDAQ: MASI) hat heute die Ergebnisse eines Abstracts vorgestellt, der während des jährlichen Treffens der International Anesthesia Research Society (IARS) in Washington, DC präsentiert wurde. In der Studie untersuchten Wissenschaftler der UC Davis School of Medicine den potentiellen klinischen Nutzen des Masimo Oxygen Reserve Index™ (ORi™) als Frühwarnung bei Hämoglobin-Entsättigung in Arterien bei Patienten in kritischem Zustand.1

ORi ist ein relativer Indikator für den Teildruck von Sauerstoff im Blut in Arterien (PaO 2 ) im Bereich von 100 bis 200 mmHg. Mit ORi sollen Sauerstoffsättigung-Monitoring (SpO 2 ) und PaO 2 -Messungen ergänzt und nicht ersetzt werden. Als Index-Parameter mit einer einheitslosen Skala von 0 bis 1 kann der Wert im ORi hochgerechnet werden. Darüber hinaus hat er eine Alarmfunktion, um das medizinische Personal auf Änderungen in der Sauerstoffreserve des Patienten aufmerksam zu machen.

In der prospektiven, vergleichenden und beobachtenden Studie untersuchten Dr. Leonard Lee und seine Kollegen 40 erwachsene Patienten im kritischen Zustand, bei denen elektive Eingriffe unter Verwendung endotrachealer Intubation und dem Setzen eines Katheders zur geplanten Arteriendruckmessung vor der normalen Anästhesie vorgenommen werden sollten. Die ORi-Werte der Patienten wurden mit einem Masimo Radical-7 Pulse CO-Oximeter gemessen. Die Wissenschaftler maßen die Zeit zwischen dem ORi-Alarm (der durch einen Abfall des absoluten Werts und die Änderungsrate im ORi ausgelöst wird) bis zu 94-prozentiger Sauerstoffsättigung, sowie die Zeit zwischen 98-prozentiger und 94-prozentiger Sättigung. Die durchschnittliche Zeit zwischen dem Alarm des ORi und dem Zeitpunkt der 98-prozentigen Sättigung wurde als durchschnittlicher Warnungs-Zeitgewinn durch den ORi angesehen.

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Durchschnittszeit vom Start des ORi-Alarms bis zur 94-prozentigen Sauerstoffsättigung der Patienten bei 80 ± 38 Sekunden lag (dabei lagen die einzelnen gemessenen Werte zwischen 29 und 227 Sekunden). Die Durchschnittszeit zwischen 98-prozentiger und 94-prozentiger Sättigung war 46 ± 23 Sekunden (gemessene Werte zwischen 12 und 108 Sekunden). Somit lag die Durchschnittsverbesserung in der Warnzeit durch den ORi bei 34 ± 23 Sekunden (gemessene Werte zwischen 4 und 119 Sekunden). In Prozent ausgedrückt, war die Verbesserung durch den ORi 96 % ± 92 % (gemessene Werte zwischen 5 % und 479 %).

Die Wissenschaftler schlossen somit, die Studie zeige "den potentiellen Nutzen des ORi als fortschrittliches Warnsystem bei Entsättigung in den Arterien und als Zusatz zu SpO 2 . Die zusätzliche Warnzeit kann möglicherweise zu verbesserter Patientensicherheit führen, da Hilferufe schneller abgesetzt, Unterstützung von einer erfahreneren Person geleistet oder das Atemwegsmanagement verändert werden können. Für diese Analyse haben wir den Endpunkt der Warnung bei 98 % SpO 2 festgelegt. In klinischen Situationen wird dieser SpO 2 -Wert als nicht kritisch angesehen. Wenn ein niedriger SpO 2 -Wert als der Alarmwert gewählt wird, würde sich die Frühwarnzeit des ORi weiter erhöhen. Eine weitere Untersuchung des Zusammenhangs zwischen ORi und PaO 2 , die Verwendung des ORi als Richtschnur zur Präoxygenierung, und sein Nutzen zur Verwendung bei extrem Übergewichtigen müssen in weiteren Studien untersucht werden."

In einer anderen Studie sind Wissenschaftler am Children's Medical Center in Dallas, Texas zu dem Schluss gekommen, dass der ORi medizinischen Mitarbeitern einen 31,5-sekündigen Vorteil (Median) bei Warnungen über bevorstehende Entsättigung bei pädiatrischen Patienten mit eingeleitetem Atemstillstand nach der Präoxygenierung bietet.2

ORi hat keine FDA 510(k)-Zulassung erhalten und ist in den USA nicht verkäuflich.

Literatur 1. Lee L, Singh A, Applegate R, und Fleming N. Oxygen Reserve Index: An early warning for desaturation in critically ill patients. Proceedings from the 2017 IARS Annual Meeting, Washington, DC. Abstract A1406. 2. Szmuk P et al. Oxygen Reserve Index A Novel Noninvasive Measure of Oxygen Reserve-A Pilot Study. Anesthesiology. 4 2016, Vol. 124, 779-784. doi:10.1097/ALN.0000000000001009.

