Venezuelas Präsident Maduro will eine Verfassungsgebende Versammlung einberufen. Eine Beschwerde von Generalstaatsanwältin Ortega Diaz lehnte das Oberste Gericht ab. Daraufhin flogen Molotowcocktails.

Demonstranten haben mit Molotowcocktails ein Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Venezuela angezündet. Über dem Gebäude in Caracas, in dem sich der Sitz des Direktoriums befindet, waren nach Medienberichten am Montag (Ortszeit) Flammen und dichter Rauch zu sehen. Nach einem Bericht des Portals "El Nacional" gab es drei Verletzte.

Zuvor hatte das Gericht eine Beschwerde ...

