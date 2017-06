Markt und Verbraucher sprechen eine deutliche Sprache: Sie fordern Verpackungen aus erneuerbaren Rohstoffen anstelle aus fossilbasierten Materialien. Papier ist als Verpackungsmaterial ideal für diesen Zweck, wenn ihm eine Funktionalität mitgegeben wird. Dies ist der Grund, warum Verpackungspapiere mit integrierter Barrierefunktionalität und Siegeleigenschaften als innovative Verpackungsalternative zunehmend an Fahrt gewinnen. Das sah vor wenigen Jahren noch anders aus, mit wenigen Ausnahmen.

Produktfamilie Functional Papers wächst

Vor vier Jahren präsentierte Sappi als weltweit erster Hersteller ein innovatives Spezialpapier mit einer direkt im Papier integrierten Mineralölbarriere und Heißsiegeleigenschaften. Seit diesem Zeitpunkt wurde die Produktfamilie Sappi Guard mit zusätzlichen Barrierepapieren kontinuierlich ausgebaut. Im Rahmen der diesjährigen interpack wird Sappi nun weitere Neuheiten hinsichtlich multifunktioneller Barrierepapiere für Lebensmittel- als auch Non-Food-Verpackungen vorstellen. Dazu zählen auch erste Ergebnisse aus der vor Kurzem bekannt gegebenen Kooperationsvereinbarung zwischen Sappi und Felix Schoeller. Beide Unternehmen besitzen einzigartige Kompetenzen in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und wollen mit ihren künftigen Produkten eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Alternative zu derzeitigen Verpackungslösungen vorstellen. Damit treffen sie den Nerv der Zeit. Einen höchst aktuellen Bezug lieferte dazu das Weltwirtschaftsforum in Davos. Vor Beginn der Veranstaltung hatten sich kürzlich 40 der größten Konzerne der Welt zur Verwendung von weniger Plastik verpflichtet.

Vorteile mit Frischfaser-Liner

Ein weiterer wichtiger Bereich innerhalb des Sappi-Spektrums ist die Produktgruppe Containerboard. Sie umfasst vor allem Wellenpapier/Fluting und Topliner. Wobei an erster Stelle der hochweiße Topliner Fusion steht. Der Frischfaser-Liner Fusion von Sappi war der Pionier im Bereich weiß gestrichener Topliner für Wellpappen. Durch die Verwendung von gebleichten Frischfasern als Rohstoff bieten die Frischfaser-Liner sowohl optische Vorzüge als auch wesentliche Vorteile in Bezug auf eine hohe Festigkeit. Sie erzielen etwa mit niedrigeren Flächengewichten die gleiche Materialfestigkeit wie Testliner. Bei einer Betrachtung der Gesamtkosten (TCO = Total Costs of Ownership), wie sie mittlerweile immer häufiger von Unternehmen vorgenommen wird, wird der Frischfaser-Liner zu einer echten Alternative zu den üblich verwendeten doppelt gestrichenen Toplinern. Die Verwendung von Fusion Topliner wertet die

Wellpappe als Rohstoff für hochwertigere Konsumgüter- ...

